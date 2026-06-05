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il talento

La Serie A non si era accorta di Issa Doumbia

Pier Francesco Monachino

Dal Venezia in Serie B allo Sporting Lisbona, dove giocherà la Champions League. Un talento che si ispira a Pogba ma che non avrà modo di mettersi in mostra in Italia, ma potrà farlo in un campionato dove i giovani hanno storicamente maggiore spazio

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