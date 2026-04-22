Un episodio curioso della scorsa estate nel ritiro del Bayern Monaco è stato rivelato a qualche mese di distanza dal quotidiano tedesco 'Sport Bild'. Il 17enne attaccante esterno Wisdom Mike si era addormentato durante una riunione nella quale Vincent Kompany stava parlando alla squadra. L'ala tedesca di origini nigeriane è stato colto dal sonno - dopo che la sera precedente era uscito fino a tarda notte insieme a un compagno di squadra - mentre si trovava in prima fila nella stanza, proprio sotto gli occhi del suo allenatore. Il giocatore - che non ha smentito l'uscita fuori orario del giorno precedente - è stato sanzionato dal club, che gli ha imposto di lasciare la stanza nel centro sportivo del Bayern Monaco per una settimana e di alloggiare in un albergo a proprie spese. Inoltre il padre del calciatore è stato convocato per un colloquio dalla dirigenza.