Bundesliga e Ligue 1, tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
In Bundesliga e in Ligue 1 si disputa la 25^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di oggi tra Bayern e 'Gladbach in Germania e tra Psg e Monaco in Francia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da domani, oggi 6, a domenica 8 marzo in scena la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per la 25^ giornata di Bundesliga. Si parte oggi alle 20.30 con Bayern Monaco–Borussia Mönchengladbach su Sky Sport Uno. Sabato doppio appuntamento: alle 15.30 Friburgo–Bayer Leverkusen (Sky Sport Calcio) e alle 18.30 Colonia–Borussia Dortmund (Sky Sport Max). Domenica alle 15.30 in programma St. Pauli–Eintracht Francoforte (Sky Sport 257), mentre alle 17.30 chiude la giornata tedesca la sfida Union Berlino-Werder Brema (Sky Sport 255).
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con il venticinquesimo turno di Ligue 1. Oggi alle 20.45 il match tra PSG e Monaco su Sky Sport Calcio, mentre sabato alle 21.05 sarà la volta di Tolosa-Olympique Marsiglia (Sky Sport 252). Domenica alle 15 in campo Lens-Metz (Sky Sport Calcio), che anticipa la sfida delle 20.45 tra Lione e Paris FC (Sky Sport Uno).
Approfondimento settimanale affidato alla rubrica EuroShow, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta sul canale all news Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Bundesliga, il programma della 25^ giornata
OGGI 6 MARZO
Alle 20.30
- BAYERN MONACO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 7 MARZO
Alle 15.30
- FRIBURGO-BAYER LEVERKUSEN, diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Christian Giordano
Alle 18.30
- COLONIA-BORUSSIA DORTMUND, diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 8 MARZO
Alle 15.30
- ST. PAULI-EINTRACHT FRANCOFORTE, diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Matteo Marceddu
Alle 17.30
- UNION BERLINO-WERDER BREMA, diretta su Sky Sport 255
- telecronaca Christian Giordano
Ligue 1, il programma della 25^ giornata
OGGI 6 MARZO
Alle 20.45
- PSG-MONACO, diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Luca Mastrorilli
SABATO 7 MARZO
Alle 21.05
- TOLOSA-OLYMPIQUE MARSIGLIA, diretta su Sky Sport 252
- telecronaca Filippo Benincampi
DOMENICA 8 MARZO
Alle 15
- LENS-METZ, diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Federico Zanon
Alle 20.45
- LIONE-PARIS FC, diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Gianluigi Bagnulo