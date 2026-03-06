In Bundesliga e in Ligue 1 si disputa la 25^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di oggi tra Bayern e 'Gladbach in Germania e tra Psg e Monaco in Francia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport