Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Bundesliga e Ligue 1, tutte le gare del weekend su Sky e NOW

guida tv

In Bundesliga e in Ligue 1 si disputa la 25^giornata di campionato. Occhi puntati sulla super sfida di oggi tra Bayern e 'Gladbach in Germania e tra Psg e Monaco in Francia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da domani, oggi 6, a domenica 8 marzo in scena la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per la 25^ giornata di Bundesliga. Si parte oggi alle 20.30 con Bayern Monaco–Borussia Mönchengladbach su Sky Sport Uno. Sabato doppio appuntamento: alle 15.30 Friburgo–Bayer Leverkusen (Sky Sport Calcio) e alle 18.30 Colonia–Borussia Dortmund (Sky Sport Max). Domenica alle 15.30 in programma St. Pauli–Eintracht Francoforte (Sky Sport 257), mentre alle 17.30 chiude la giornata tedesca la sfida Union Berlino-Werder Brema (Sky Sport 255).

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con il venticinquesimo turno di Ligue 1. Oggi alle 20.45 il match tra PSG e Monaco su Sky Sport Calcio, mentre sabato alle 21.05 sarà la volta di Tolosa-Olympique Marsiglia (Sky Sport 252). Domenica alle 15 in campo Lens-Metz (Sky Sport Calcio), che anticipa la sfida delle 20.45 tra Lione e Paris FC (Sky Sport Uno).

 

Approfondimento settimanale affidato alla rubrica EuroShow, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta sul canale all news Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Bundesliga, il programma della 25^ giornata

OGGI 6 MARZO

Alle 20.30

  • BAYERN MONACO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 7 MARZO

Alle 15.30

  • FRIBURGO-BAYER LEVERKUSEN, diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Christian Giordano

Alle 18.30

  • COLONIA-BORUSSIA DORTMUND, diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 8 MARZO

Alle 15.30

  • ST. PAULI-EINTRACHT FRANCOFORTE, diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Matteo Marceddu

Alle 17.30

  • UNION BERLINO-WERDER BREMA, diretta su Sky Sport 255
  • telecronaca Christian Giordano

Ligue 1, il programma della 25^ giornata

OGGI 6 MARZO

Alle 20.45

  • PSG-MONACO, diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Luca Mastrorilli

SABATO 7 MARZO

Alle 21.05

  • TOLOSA-OLYMPIQUE MARSIGLIA, diretta su Sky Sport 252
  • telecronaca Filippo Benincampi

DOMENICA 8 MARZO

Alle 15

  • LENS-METZ, diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Federico Zanon

Alle 20.45

  • LIONE-PARIS FC, diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Bundesliga: Altre Notizie

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Bundesliga

In programma in Ligue 1 e in Bundesliga la 22^giornata di campionato. In Premier si gioca venerdì...

Bundesliga in campo: le gare del weekend su Sky

Bundesliga

Con la Premier League e la Ligue 1 a riposo, si gioca in Bundesliga: è in programma la 16^...

Coppa di Germania e Ligue 1: le gare su Sky

guida tv

In programma la Coppa di Germania e il turno infrasettimanale di Ligue 1 valido per la 10^...

Sky casa della Bundesliga per altre 4 stagioni

in esclusiva

Un altro importante annuncio per la Casa dello Sport: Sky ha acquisito i diritti per altre 4...

Bayern Monaco, morto a 6 anni il figlio di Ulreich

lutto

Il portiere tedesco ha annunciato sui suoi profili social la morte del figlio Len, di 6 anni:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE