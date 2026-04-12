La prima storica volta arriva dalla Germania. L'Union Berlino ha affidato la panchina a Marie-Louise Eta, che diventa la prima donna alla guida di una squadra maschile nei top 5 campionati d'Europa. La decisione è arrivata dopo la sconfitta contro l'Heidenheim ultimo, 3-1 che è costato l'esonero a Steffen Baumgart e agli assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna. Nonostante l'undicesimo posto in classifica a +7 sul St. Pauli terzultimo, quando mancano cinque giornate al termine della Bundesliga, il club tedesco ha cambiato in panchina puntando sull'ex allenatrice dell'U19 del club. "Il nostro girone di ritorno è disastroso - ha spiegato l'Ad Horst Heldt -, la nostra posizione è pericolante e abbiamo bisogno di punti". Salvezza da raggiungere insieme a Marie-Louise Eta, che ha detto: "Sono felice che il club mi abbia affidato questo impegnativo compito. Una forza dell'Union è sempre stata e rimane quella di unire tutte le energie in situazioni come questa. E naturalmente sono convinta che con la squadra riusciremo a conquistare i punti decisivi". Già annunciato anche il suo futuro incarico: dalla prossima estate sarà l'allenatrice della prima squadra femminile.