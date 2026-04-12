Dopo la sconfitta contro l'Heidenheim ultimo e l'esonero di Baumgart, il club tedesco ha affidato la panchina a Marie-Louise Eta che diventa la prima allenatrice donna in panchina con una squadra maschile nei top 5 campionati d'Europa. Classe 1991, in precedenza alla guida dell'U19 dell'Union Berlino, aveva già scritto un altro record nel 2023 e in estate sarà l'allenatrice della prima squadra femminile
La prima storica volta arriva dalla Germania. L'Union Berlino ha affidato la panchina a Marie-Louise Eta, che diventa la prima donna alla guida di una squadra maschile nei top 5 campionati d'Europa. La decisione è arrivata dopo la sconfitta contro l'Heidenheim ultimo, 3-1 che è costato l'esonero a Steffen Baumgart e agli assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna. Nonostante l'undicesimo posto in classifica a +7 sul St. Pauli terzultimo, quando mancano cinque giornate al termine della Bundesliga, il club tedesco ha cambiato in panchina puntando sull'ex allenatrice dell'U19 del club. "Il nostro girone di ritorno è disastroso - ha spiegato l'Ad Horst Heldt -, la nostra posizione è pericolante e abbiamo bisogno di punti". Salvezza da raggiungere insieme a Marie-Louise Eta, che ha detto: "Sono felice che il club mi abbia affidato questo impegnativo compito. Una forza dell'Union è sempre stata e rimane quella di unire tutte le energie in situazioni come questa. E naturalmente sono convinta che con la squadra riusciremo a conquistare i punti decisivi". Già annunciato anche il suo futuro incarico: dalla prossima estate sarà l'allenatrice della prima squadra femminile.
Non è il suo primo record
Classe 1991, sposata dal 2014 con Benjamin Eta dal quale ha assunto il cognome, Marie-Louise aveva già fatto parlare di sé nel 2023 quando aveva affiancato come assistente Marco Grote sempre all'Union Berlino. La coppia era responsabile dell'U19 prima dell'incarico ad interim, ruolo che l'aveva resa la prima vice allenatrice donna in Bundesliga. Mai in precedenza una donna aveva ricevuto un compito a questi livelli. Sabrina Wittmann occupa dal 2024 la panchina dell'Ingolstadt, impegnato però nella terza divisione tedesca. Stesso discorso per Corinne Diacre, che nel 2014 fu nominata allenatrice del Clermont di scena nella Ligue 2 francese. E prima di lei in estate chi occupava la panchina era la portoghese Helena Costa. In Italia ricordiamo Carolina Morace, che nel 1999 allenò per due giornate la Viterbese di Luciano Gaucci in Serie C1.