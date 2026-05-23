Bayern Monaco-Stoccarda 2-0: risultato, gol e highlights della finale di Coppa di Germaniacoppa germania
All’Olympiastadion di Berlino i campioni di Germania conquistano anche la Coppa nazionale battendo in finale lo Stoccarda, dopo che il primo tempo si era chiuso senza reti: decide nella ripresa la tripletta di uno scatenato Harry Kane, arrivato all’incredibile quota di 61 gol stagionali. Per il Bayern è la ventunesima Coppa di Germania della sua storia ed è la 14^ volta che i bavaresi conquistano campionato e coppa nazionale
BAYERN MONACO-STOCCARDA 3-0
55', 80' e 90+2' rig. Kane
- BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer (90' Bischof), Upamecano, Tah, Stanisic (90' Ito); Kimmich, Pavlovic (90' Goretzka); Olise (90' Guerreiro), Musiala (77' Karl), Luis Diaz; Kane. All. Kompany
- STOCCARDA (3-4-2-1): Nubel; Jaquez (64' Jeltsch), Chabot, Hendriks; Leweling, Stiller, Andres (84' Nartey(, Mittelstadt; Undav, Fuhrich (78' El Khannous); Demirovic (84' Tomas). All. Hoeness
Ancora e sempre lui: Harry Kane. L’attaccante inglese firma una tripletta in finale contro lo Stoccarda, all’Olympiastadion di Berlino, e regala al Bayern Monaco la ventunesima Coppa di Germania della propria storia. Dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, tutti nella ripresa i gol di Kane (l'ultimo su rigore), arrivato con questa tripletta alla incredibile quota di 61 gol stagionali (36 in Bundesliga, 14 in Champions, 10 in Coppa di Germania, 1 in Supercoppa).
Festa Bayern, è il 14^ double campionato-Coppa
La squadra allenata da Vincent Kompany, già campione di Germania dopo la vittoria della Bundesliga, centra così il double: ed è la 14^ volta nella propria storia che i bavaresi riescono a vincere campionato e Coppa di Germania nella stessa stagione (oltre a questo del 2026: 1968, 1986, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019 e 2020). Il Bayern non vinceva la Coppa di Germania da sei anni: dalla stagione 2019/2020, quella indimenticabile del Triplete.