All’Olympiastadion di Berlino i campioni di Germania conquistano anche la Coppa nazionale battendo in finale lo Stoccarda, dopo che il primo tempo si era chiuso senza reti: decide nella ripresa la tripletta di uno scatenato Harry Kane, arrivato all’incredibile quota di 61 gol stagionali. Per il Bayern è la ventunesima Coppa di Germania della sua storia ed è la 14^ volta che i bavaresi conquistano campionato e coppa nazionale

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