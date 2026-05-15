la presentazione
Vorfreude allo stato puro: tutto (o quasi) in gioco nell'ultimo turno di Bundesliga
In Bundesliga è il giorno della Vorfreude: l’attesa elettrica per qualcosa di speciale. L’ultima giornata di campionato mette in palio salvezza e Champions League in una contemporaneità quasi irreale, con sei squadre coinvolte tra incroci, differenze reti, identità opposte e storie che sembrano scritte apposta per essere vissute tutte insieme
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