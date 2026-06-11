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l'analisi

Il supermarket Argentina: idee, carattere, eredità e sei Ct ai Mondiali

Angelo Carotenuto

Sei commissari tecnici argentini guideranno altrettante nazionali ai Mondiali. Un primato che racconta la forza di una cultura calcistica costruita sul confronto tra le idee di Menotti, Bilardo e... Bielsa. Filosofie diverse, spesso opposte, che hanno formato allenatori capaci di esportare identità, leadership e principi chiari

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