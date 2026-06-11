Dall'Italia del 1995 alla Nigeria del 2018, passando per Borussia Dortmund, Arsenal e tante altre. Drake Ramberg, uno dei designer più influenti nella storia delle maglie da calcio, racconta a Sky Sport Insider come nasce un kit, il rapporto tra identità e tradizione, l'evoluzione delle maglie ai Mondiali, perché gli anni '90 sono tornati di moda e come le maglie siano diventate un fenomeno culturale