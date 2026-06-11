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l'intervista

"Come nasce una maglia da Mondiale e perché quelle vintage sono tornate di moda"

Emiliano Tomasini

Dall'Italia del 1995 alla Nigeria del 2018, passando per Borussia Dortmund, Arsenal e tante altre. Drake Ramberg, uno dei designer più influenti nella storia delle maglie da calcio, racconta a Sky Sport Insider come nasce un kit, il rapporto tra identità e tradizione, l'evoluzione delle maglie ai Mondiali, perché gli anni '90 sono tornati di moda e come le maglie siano diventate un fenomeno culturale

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