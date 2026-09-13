Una debuttante in vetta alla Bundes, il viaggio su Marte dell'Elversberg

Questa domenica il piccolissimo Elversberg ospita l’onnipotente Bayern Monaco permettendosi il lusso di guardarlo dall’alto della classifica (si gioca alle 17.30 su Sky e NOW). "Un viaggio su Marte" — così ha definito l'avventura della più piccola squadra di sempre in Bundes il suo allenatore Vincent Wagner, l'uomo che non si taglierà i capelli finché il suo Elversberg resterà imbattuto. Spoiler: sono molto lunghi