Robin Fellhauer entra nella storia della Bundesliga segnando dopo appena 8 secondi in Augsburg-Bayern Monaco, il gol più veloce di sempre nel campionato tedesco. Ma a entrare nella storia sarà anche l'errore clamoroso di Manuel Neuer subito dopo il calcio d'inizio: il portiere prova a superare l'attaccante con un passaggio ma lo colpisce e spalanca la strada al gol da record. Il match è poi terminato 2-2. Guarda il VIDEO qui sopra