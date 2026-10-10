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Neuer, errore clamoroso in Ausburg-Bayern Monaco: regala un gol dopo 8 secondi! VIDEO

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Robin Fellhauer entra nella storia della Bundesliga segnando dopo appena 8 secondi in Augsburg-Bayern Monaco, il gol più veloce di sempre nel campionato tedesco. Ma a entrare nella storia sarà anche l'errore clamoroso di Manuel Neuer subito dopo il calcio d'inizio: il portiere prova a superare l'attaccante con un passaggio ma lo colpisce e spalanca la strada al gol da record. Il match è poi terminato 2-2. Guarda il VIDEO qui sopra

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