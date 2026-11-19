Dopo quasi un mese di assenza Vincent Kompany torna a sedersi sulla panchina del Bayern Monaco. Lo farà venerdì 20 novembre nella sfida dell'Allianz Arena contro il Colonia che apre la 10^ giornata della Bundesliga. Kompany si era sentito male il 23 ottobre nel centro di allenamento bavarese accusando un collasso che, nella caduta, gli aveva provocato anche una lussazione alla spalle. I successivi accertamenti avevano chiarito che all'origine del malore c'era stata un'infezione meningea che è stata poi superata con alcuni giorni di ricovero. Kompany, lo scorso 10 novembre era già tornato a seguire i suoi ragazzi negli allenamenti con un tutore alla spalla. Durante la sua assenza il Bayern è stato guidato dai suoi vice Aaron Danks e René Maric. Il ritorno di Kompany è stato confermato anche dall'amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen: "Vincent è di ottimo umore. L'irritazione meningea si è risolta. Ha già subito un intervento chirurgico alla spalla ed è pronto a rientrare".

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