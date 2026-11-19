Bayern Monaco, Kompany torna in panchina contro il Coloniabundesliga
Vincent Kompany sarà regolarmente in panchina con il Bayern Monaco venerdì 20 novembre alle 20.30 su Sky nell'anticipo della 10^giornata di Bundesliga contro il Colonia. L'allenatore è stato assente per quasi un mese dopo il malore accusato lo scorso 23 ottobre al centro sportivo bavarese causato da un'infezione meningea. Si era procurato anche una lussazione ad una spalla
Dopo quasi un mese di assenza Vincent Kompany torna a sedersi sulla panchina del Bayern Monaco. Lo farà venerdì 20 novembre nella sfida dell'Allianz Arena contro il Colonia che apre la 10^ giornata della Bundesliga. Kompany si era sentito male il 23 ottobre nel centro di allenamento bavarese accusando un collasso che, nella caduta, gli aveva provocato anche una lussazione alla spalle. I successivi accertamenti avevano chiarito che all'origine del malore c'era stata un'infezione meningea che è stata poi superata con alcuni giorni di ricovero. Kompany, lo scorso 10 novembre era già tornato a seguire i suoi ragazzi negli allenamenti con un tutore alla spalla. Durante la sua assenza il Bayern è stato guidato dai suoi vice Aaron Danks e René Maric. Il ritorno di Kompany è stato confermato anche dall'amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen: "Vincent è di ottimo umore. L'irritazione meningea si è risolta. Ha già subito un intervento chirurgico alla spalla ed è pronto a rientrare".