Una brutta notizia per la Nazionale U21 di Baldini e anche per quella maggiore di Mancini: si ferma Samuele Inacio, per il giovane talento azzurro del Borussia Dortmund si prevede un lungo stop. Dopo l'infortunio rimediato con l'Under 21 nell'amichevole contro il Belgio, gli esami clinici hanno confermato una lesione al menisco: sarà necessario un intervento chirurugico. Come si legge sul comunicato del suo club: "Non è certo così che avremmo voluto iniziare il fine settimana: Samuele Inacio dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi. Il giocatore del Borussia Dortmund ha infatti riportato una lesione al menisco mentre vestiva la maglia della nazionale italiana Under 21, infortunio che richiederà un intervento chirurgico. Ti auguriamo il meglio per il tuo percorso di recupero, Samu! Torna presto!". Uno stop di almeno 4/5 mesi, la speranza di Baldini è di riaverlo a disposizione per gli Europei Under 21.