Il direttore tecnico del Bayern Monaco, Max Eberl, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Vincent Kompany dopo il malore che venerdì l'ha costretto al trasporto in ospedale: "La buona notizia è che è stabile, dovrà stare ancora qualche giorno in ospedale e per il pieno recupero servirà qualche settimana. Non ha ascoltato i segnali del suo corpo e noi abbiamo sbagliato a non obbligarlo a fermarsi" BAYERN, KOMPANY IN OSPEDALE PER UN MALORE

Buone notizie per Vincent Kompany dopo lo spavento nel pomeriggio di venerdì. Già alle prese con un'infezione virale da quasi una settimana, quando era stato costretto a saltare diversi allenamenti e interviste (tra le quali quelle contro Lipsia e Arsenal pur presenziando in panchina), l'allenatore del Bayern Monaco aveva accusato un malore mentre stava seguendo l'allenamento della formazione riserve ed era stato trasportato in ospedale in ambulanza. Nel tardo pomeriggio il club aveva aggiornato sulle condizioni di Kompany: "È stato sottoposto ad accertamenti approfonditi in ospedale e rimarrà sotto osservazione medica. Fino a nuovo ordine, la gestione degli allenamenti e delle partite sarà affidata al suo staff tecnico". Non sono mancati i messaggi di vicinanza all'allenatore belga, che è stato al centro della conferenza stampa del direttore tecnico Max Eberl nella mattinata di sabato.

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"Non è stato un momento piacevole per tutti noi" "La buona notizia è che è stabile - ha detto Eberl -, ho parlato con lui venerdì sera e anche con sua moglie. Non è stato un momento piacevole per tutti noi, è collassato in campo e passerà qualche altro giorno in ospedale finché tutto non sarà controllato. Mostra di nuovo quanto la salute sia la cosa più importante nella vita e non il calcio. Quindi, tutti noi gli mandiamo i nostri migliori auguri. La cosa più importante è che si stabilisca la causa e che torni in forma. Tornerà solo quando sarà in forma". Sul virus che lo ha colpito: "Hanno indagato sulla causa per tutto il tempo, già la settimana scorsa aveva avuto piccoli problemi. I medici non fanno altro che cercare di capire di cosa si tratta. Gli esami hanno già dato alcuni risultati, ma servono ulteriori risultati per determinare esattamente di cosa si tratta e quanto tempo ci vorrà perché si riprenda. Non sono un medico, ma possiamo sostenerlo con energia e amore".

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