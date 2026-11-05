Harry Kane ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco fino al 30 giugno 2029, pochi giorni dopo la conquista del Pallone d'Oro. L'attaccante sarà il giocatore più pagato nella storia del club bavarese. Arrivato nel 2023, Kane ha già segnato 156 gol in 161 presenze, diventando uno dei simboli del Bayern. "Mi sento a casa, voglio vincere molti altri titoli qui", ha dichiarato l'ex Tottenham dopo la firma

Adesso è ufficiale: la storia tra Harry Kane e il Bayern Monaco è destinata a proseguire ancora per parecchio tempo. Il club bavarese ha comunicato tramite il suoi canali ufficiali il rinnovo dell'attaccante britannico fino al 30 giugno del 2029 , blindando così il suo uomo simbolo oltre che fresco vincitore del Pallone d'Oro. Un accordo che conferma la centralità dell'ex Tottenham nel progetto tecnico dei campioni di Germania e che lo consacra definitivamente anche dal punto di vista economico: il nuovo contratto prevede infatti uno stipendio da 25 milioni di euro lordi a stagione , ai quali si aggiunge il milione già previsto come bonus proprio per la conquista del Pallone d'Oro.

Arrivato in Bubdesliga nell'estate del 2023, il centravanti ha avuto un impatto straordinario dal punto di vista realizzativo collezionando 156 gol in 161 presenze e diventando rapidamente uno dei leader della squadra. "Mi sento a casa al Bayern Monaco, tutta la mia famiglia è molto felice qui. Voglio vincere molti altri titoli con questo grande club", ha dichiarato Kane un attimo dopo la firma. Il grande obiettivo guardando al prossimo futuro rimane la Champions League, trofeo soltanto sfiorato durante la sua esperienza al Tottenham. Soddisfazione anche da parte del presidente Herbert Hainer, che ha parlato dell'inglese come di un pezzo speciale della storia del Bayern Monaco, sottolineando come il numero 9 abbia mantenuto tutte le promesse e conquistato il cuore dei tifosi grazie alle sue prestazioni e alla sua enorme personalità.