Durante una trasmissione tv, il presidente del club tedesco ha parlato dei problemi che hanno limitato il talento del Bayern e della Germania: "Jamal è affetto da una patologia non facilmente curabile. Resta incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di un tempo"

" È impossibile sapere se Jamal Musiala riuscirà mai a tornare ai suoi livelli di rendimento ". Hanno fatto discutere, non solo in Germania , le parole del presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness , che ha espresso pubblicamente i suoi dubbi sul talento dei pluri campioni di Germania e della nazionale tedesca. " Con Musiala ci troviamo di fronte ad un dilemm a -le parole di Hoeness pronunciate durante un programma televisivo- È affetto da una patologia non facilmente curabile i cui sintomi possono però essere gestiti attraverso un trattamento con i farmaci. Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo ".

Musiala, finora 3 presenze e solo 213' in campo

Il 23enne trequartista tedesco in questa stagione si è visto veramente poco sul campo. Il motivo? I problemi di salute che ne hanno complicato e frenato il rendimento sin da questa estate. Musiala è stato infatti vittima di due malori lo scorso mese di agosto: prima il 15, poi anche il 18. Era svenuto in un match contro il Lipsia, poi pochi giorni dopo in amichevole con l’Heidenheim. Lo stesso calciatore aveva spiegato i suoi problemi parlando di “assenze temporanee e di breve durata ma facilmente trattabili, dovute e una disfunzione neurologica”, rassicurando sul fatto che era seguite con le migliori cure e che non c’erano rischi per la sua salute. Da allora però, per lui solo 213’ sul campo: tre presenze in Bundesliga (e un gol all’Union Berlino), una in Champions contro il Bodo. Musiala è al momento fermo per uno strappo muscolare rimediato con la sua nazionale, quando era stato chiamato nelle prime convocazioni del nuovo Ct Klopp. Ora le parole del presidente onorario del Bayern rilanciano le preoccupazioni sulla sua salute.