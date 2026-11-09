Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Musiala e la malattia, Hoeness (Bayern Monaco): "Patologia difficile da curare"

bayern monaco

Durante una trasmissione tv, il presidente del club tedesco ha parlato dei problemi che hanno limitato il talento del Bayern e della Germania: "Jamal è affetto da una patologia non facilmente curabile. Resta incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di un tempo"

GERMANIA, I CONVOCATI DI KLOPP

"È impossibile sapere se Jamal Musiala riuscirà mai a tornare ai suoi livelli di rendimento". Hanno fatto discutere, non solo in Germania, le parole del presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, che ha espresso pubblicamente i suoi dubbi sul talento dei pluri campioni di Germania e della nazionale tedesca. "Con Musiala ci troviamo di fronte ad un dilemma -le parole di Hoeness pronunciate durante un programma televisivo- È affetto da una patologia non facilmente curabile i cui sintomi possono però essere gestiti attraverso un trattamento con i farmaci. Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo".

Jamal Musiala

Jamal Musiala

I (pochi) numeri della sua stagione con il Bayern

Musiala, finora 3 presenze e solo 213' in campo

Il 23enne trequartista tedesco in questa stagione si è visto veramente poco sul campo. Il motivo? I problemi di salute che ne hanno complicato e frenato il rendimento sin da questa estate. Musiala è stato infatti vittima di due malori lo scorso mese di agosto: prima il 15, poi anche il 18. Era svenuto in un match contro il Lipsia, poi pochi giorni dopo in amichevole con l’Heidenheim. Lo stesso calciatore aveva spiegato i suoi problemi parlando di “assenze temporanee e di breve durata ma facilmente trattabili, dovute e una disfunzione neurologica”, rassicurando sul fatto che era seguite con le migliori cure e che non c’erano rischi per la sua salute. Da allora però, per lui solo 213’ sul campo: tre presenze in Bundesliga (e un gol all’Union Berlino), una in Champions contro il Bodo. Musiala è al momento fermo per uno strappo muscolare rimediato con la sua nazionale, quando era stato chiamato nelle prime convocazioni del nuovo Ct Klopp. Ora le parole del presidente onorario del Bayern rilanciano le preoccupazioni sulla sua salute. 

Leggi anche

Musiala e quei malori in campo: cosa gli succede

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Bundesliga: Altre Notizie

Kane rinnova col Bayern Monaco fino al 2029

rinnovo record

Harry Kane ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco fino al 30 giugno 2029, pochi giorni...

Kompany, il dt: "È stabile, doveva fermarsi prima"

Bundesliga

Il direttore tecnico del Bayern Monaco, Max Eberl, ha parlato in conferenza stampa delle...

Bayern, Kompany portato in ospedale per un malore

Bundesliga

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, è stato portato in ospedale in ambulanza a seguito...

St. Pauli, tra i brani per l'inno c'è "Bella Ciao"

zweite bundes

Oltre 4.000 proposte arrivate per il nuovo brano del club della seconda serie tedesca: tra Elvis...

Numero da circo di Maza: ne salta due così. VIDEO

Bundesliga

"Un numero da circo" quello di Ibrahim Maza, talento classe 2005 del Bayer Leverkusen. In mezzo a...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE