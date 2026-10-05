 Bundesliga, giocatori più preziosi del campionato tedesco. La top 11 2026 2027 | Sky Sport
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Bundesliga, la top 11 dei giocatori più preziosi: da Kobel a Kane

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Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono le uniche due squadre rappresentate nella Top XI dei giocatori più preziosi dell'attuale Bundesliga. 8 giocatori di Kompany e 3 di Kovac secondo gli ultimi aggiornamenti delle valutazioni di Transfermarkt. Di seguito, la formazione più preziosa del campionato tedesco schierata con il 4-2-3-1 e i valori di ogni giocatore

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