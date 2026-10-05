Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono le uniche due squadre rappresentate nella Top XI dei giocatori più preziosi dell'attuale Bundesliga. 8 giocatori di Kompany e 3 di Kovac secondo gli ultimi aggiornamenti delle valutazioni di Transfermarkt. Di seguito, la formazione più preziosa del campionato tedesco schierata con il 4-2-3-1 e i valori di ogni giocatore
- Valutazione: 40 milioni di euro
- Squadra: Borussia Dortmund
- Valutazione: 40 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valutazione: 75 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valutazione: 55 milioni di euro
- Squadra: Borussia Dortmund
- Valutazione: 50 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valutazione: 65 milioni di euro
- Squadra: Borussia Dortmund
- Valutazione: 90 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valutazione: 180 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valutazione: 80 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valutazione: 70 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valutazione: 60 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco