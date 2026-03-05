 Campionato turco, giocatori più preziosi per valore di mercato della Super Lig | Sky Sport
I calciatori più preziosi nella Super Lig turca: domina Osimhen, Guendouzi sul podio

Dopo l'ultimo aggiornamento dei valori di mercato a cura di Transfermarkt, Victor Osimhen è ancora nettamente il giocatore più prezioso della Super Lig, il campionato turco. Dietro di lui l'ex Lazio Mattéo Guendouzi e Baris Alper Yilmaz, che sale al terzo posto anche grazie al gol contro la Juventus. Di seguito la top 10 completa e la posizione degli ex Serie A

