Irlanda del Nord, dove giocano gli avversari dell'Italia ai playoff Mondiali
Manca sempre meno ai playoff per i Mondiali 2026, con l'Italia che in semifinale affronterà l'Irlanda del Nord a Bergamo il 26 marzo. Ma chi sono i prossimi avversari degli Azzurri? In che campionato giocano? Qual è stato il loro rendimento finora e quanto è il loro valore di mercato secondo Transfermarkt? Rispondiamo a tutte queste domande, ricordando che la nazionale di O'Neill dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi migliori, Conor Bradley
- Ruolo: Portiere
- Squadra: Blackpool
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Presenze: 36 (56 gol subiti)
- Valore di mercato: 1 milione
- Ruolo: portiere
- Squadra: Plymouth Argyle
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Presenze: 24 (30 gol subiti)
- Valore di mercato: 0,8 milioni
- Ruolo: Portiere
- Squadra: Bristol Rovers
- Campionato: League Two (quarta serie inglese)
- Presenze: 27 (46 gol subiti)
- Valore di mercato: 0,35 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Hull City
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Presenze: 6*
- Valore di mercato: 2,8 milioni
- Ruolo: terzino sinistro
- Squadra: Preston
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Presenze: 14
- Valore di mercato: 2 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Sunderland
- Campionato: Premier League (prima serie inglese)
- Presenze: 26 (2 gol)
- Valore di mercato: 16 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Oxford United
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Presenze: 27 (2 gol)
- Valore di mercato: 1,5 milioni
- Ruolo: terzino destro
- Squadra: Sunderland
- Campionato: Premier League (prima serie inglese)
- Presenze: 31
- Valore di mercato: 18 milioni
- Ruolo: terzino destro
- Squadra: Portsmouth
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Presenze: 31 (5 gol)
- Valore di mercato: 2 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Bristol Rovers
- Campionato: League Two (quarta serie inglese)
- Presenze: 11 (2 gol)*
- Valore di mercato: 0,2 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Norwich
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Presenze: 25
- Valore di mercato: 2,4 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: AFC Wimbledon
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Presenze: 35 (2 gol)
- Valore di mercato: 0,275 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Bolton
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Presenze: 30 (2 gol)
- Valore di mercato: 0,7 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: West Bromwich
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Presenze: 38 (6 gol)
- Valore di mercato: 10 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Luton
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Presenze: 32 (1 gol)
- Valore di mercato: 0,75 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Swansea
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Presenze: 40 (3 gol)
- Valore di mercato: 1,5 milioni
- Ruolo: trequartista
- Squadra: Crystal Palace
- Campionato: Premier League (prima serie inglese)
- Presenze: 29 (2 gol)
- Valore di mercato: 8 milioni
- Ruolo: trequartista
- Squadra: Oxford United
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Presenze: 4*
- Valore di mercato: 1,5 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Oxford United
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Presenze: 7*
- Valore di mercato: 1 milione
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Barnsley
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Presenze: 35 (3 gol)
- Valore di mercato: 0,3 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Kilmarnock
- Campionato: Premiership (prima serie scozzese)
- Presenze: 31 (2 gol)
- Valore di mercato: 0,35 milioni
- Ruolo: esterno destro
- Squadra: Aris Limassol
- Campionato: Cyprus League (prima serie cipriota)
- Presenze: 22 (4 gol)
- Valore di mercato: 0,8 milioni
- Ruolo: esterno destro
- Squadra: QPR
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Presenze: 26 (3 gol)
- Valore di mercato: 0,6 milioni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Bochum
- Campionato: 2. Bundesliga (seconda serie tedesca)
- Presenze: 7* (1 gol)
- Valore di mercato: 2 milioni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Exeter City
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Presenze: 32 (7 gol)
- Valore di mercato: 0,075 milioni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Huddersfield
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Presenze: 33 (4 gol)
- Valore di mercato: 0,65 milioni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Stevenage
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Presenze: 33 (10 gol)
- Valore di mercato: 0,2 milioni
- Brutto infortunio per il terzino destro del Liverpool, che a inizio gennaio si è rotto il crociato nel match di Premier League contro l'Arsenal. Il calciatore è stato operato e, ovviamente, non sarà a disposizione per i playoff.
- Michael O'Neill siede sulla panchina dell'Irlanda del Nord dal luglio 2022. Lo scorso 13 febbraio, però, al Ct è stata affidata anche la panchina del Blackburn in Championship. Questa "doppia veste" dovrebbe andare avanti fino al termine della stagione in corso.