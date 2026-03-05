 Irlanda del Nord, i giocatori avversari dell'Italia ai Playoff Mondiali 2026 | Sky Sport
Irlanda del Nord, dove giocano gli avversari dell'Italia ai playoff Mondiali

Mondiali fotogallery
29 foto

Manca sempre meno ai playoff per i Mondiali 2026, con l'Italia che in semifinale affronterà l'Irlanda del Nord a Bergamo il 26 marzo. Ma chi sono i prossimi avversari degli Azzurri? In che campionato giocano? Qual è stato il loro rendimento finora e quanto è il loro valore di mercato secondo Transfermarkt? Rispondiamo a tutte queste domande, ricordando che la nazionale di O'Neill dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi migliori, Conor Bradley

IL CALENDARIO DEI PLAYOFF EUROPEI

