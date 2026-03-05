Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: i possibili convocati di Gattuso
A tre settimane dall'inizio dei playoff Mondiali, si cominciano a ipotizzare quali saranno i giocatori chiamati da Gattuso per la partita contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale. Nelle scelte del Ct potrebbe rientrare anche Marco Verratti, che non gioca in Nazionale dal giugno 2023, mentre viaggia verso la prima chiamata Palestra: ecco i possibili convocati in Azzurro
- Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord - giovedì 26 marzo alle 20.45, a Bergamo
- Eventuale finale: Galles/Bosnia vs ITALIA - martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare), in trasferta
- GIANLUIGI DONNARUMMA (Manchester City)
- GUGLIELMO VICARIO (Tottenham)
- MARCO CARNESECCHI (Atalanta)
- ELIA CAPRILE (Cagliari)
- ALESSANDRO BASTONI (Inter)
- GIANLUCA MANCINI (Roma)
- RICCARDO CALAFIORI (Arsenal)
- ALESSANDRO BUONGIORNO (Napoli)
- MATTEO RUGGERI (Atletico Madrid)
- FEDERICO DIMARCO (Inter)
- ANDREA CAMBIASO (Juventus)
- LEONARDO SPINAZZOLA (Napoli)
- MARCO PALESTRA (Cagliari)
- SANDRO TONALI (Newcastle)
- NICOLÒ BARELLA (Inter)
- DAVIDE FRATTESI (Inter)
- BRYAN CRISTANTE (Roma)
- MANUEL LOCATELLI (Juventus)
- NICCOLÒ PISILLI (Roma)
- MARCO VERRATTI (Al-Duhail)
- MOISE KEAN (Fiorentina)
- MATEO RETEGUI (Al-Qadsiah)
- FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter)
- GIANLUCA SCAMACCA (Atalanta)
- GIACOMO RASPADORI (Atalanta)
- MATTEO POLITANO (Napoli)
- RICCARDO ORSOLINI (Bologna)
- Tra i potenziali convocati occhio anche a Nicolò Zaniolo, protagonista di una stagione positiva a Udine. In Nazionale (con cui ha uno score di 2 reti in 19 partite) non viene convocato da ottobre 2024, mentre la sua ultima presenza risale al marzo dello stesso anno
- Sempre in attacco ha delle chance anche Federico Chiesa (ultima convocazione a novembre 2023), mentre pare più defilato Domenico Berardi (assente in Nazionale dal giugno 2024)