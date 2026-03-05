 Italia Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: possibili convocati di Gattuso | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: i possibili convocati di Gattuso

nazionale fotogallery
29 foto

A tre settimane dall'inizio dei playoff Mondiali, si cominciano a ipotizzare quali saranno i giocatori chiamati da Gattuso per la partita contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale. Nelle scelte del Ct potrebbe rientrare anche Marco Verratti, che non gioca in Nazionale dal giugno 2023, mentre viaggia verso la prima chiamata Palestra: ecco i possibili convocati in Azzurro

IRLANDA DEL NORD, DOVE GIOCANO I NOSTRI AVVERSARI?

ALTRE FOTOGALLERY

I più 'preziosi' in Turchia: Osimhen resta 1°

calciomercato

Dopo l'ultimo aggiornamento dei valori di mercato a cura di Transfermarkt, Victor Osimhen è...

27 foto

Italia, possibili convocati per i playoff mondiali

nazionale

A tre settimane dall'inizio dei playoff Mondiali, si cominciano a ipotizzare quali saranno i...

29 foto

Dove giocano i calciatori dell'Irlanda del Nord?

Mondiali

Manca sempre meno ai playoff per i Mondiali 2026, con l'Italia che in semifinale affronterà...

29 foto

Inzaghi al 3° posto: da +7 a -3 in classifica

ARABIA SAUDITA

Zero sconfitte in stagione, ma un vantaggio in campionato dilapidato in sei partite (da +7, a...

9 foto

Milan, le news di formazione verso l'Inter

derby milano

-3 al derby e il dubbio per Allegri è Bartesaghi: il classe 2005 non è al top, ha iniziato il...

12 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Trump: "Iran ai Mondiali? Non mi interessa"

    mondiali 2026

    Al presidente americano Donald Trump "non interessa veramente" se l'Iran potrà o meno prendere...

    Rodrygo, crociato e menisco Ko: addio Mondiali

    Mondiali

    Il Real Madrid perde un pezzo importante per il finale di stagione: Rodrygo, infatti, ha subito...

    "Convoca Neymar!": Ancelotti risponde al cantante

    brasile

    Il commissario tecnico del Brasile si è reso protagonista di un siparietto al Sambodromo di San...