Zero sconfitte in stagione, ma un vantaggio in campionato dilapidato in sei partite (da +7, a -1). A 11 gare dalla fine, complici quattro pareggi in sei partite, Simone Inzaghi è costretto a cedere il primo posto all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. C'è ancora tempo per recuperare, ma si affaccia lo spettro di perdere un campionato quasi in tasca. A fermarlo nell'ultimo turno è stata un'altra ex conoscenza della Serie A e anche sua...

LA FORMAZIONE STELLARE DELL'AL-HILAL