Inzaghi frenato dall'ex Milan Conceiçao: CR7 ringrazia e sorpassa in testa
Zero sconfitte in stagione, ma un vantaggio in campionato dilapidato in sei partite (da +7, a -1). A 11 gare dalla fine, complici quattro pareggi in sei partite, Simone Inzaghi è costretto a cedere il primo posto all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. C'è ancora tempo per recuperare, ma si affaccia lo spettro di perdere un campionato quasi in tasca. A fermarlo nell'ultimo turno è stata un'altra ex conoscenza della Serie A e anche sua...
- Lo avevamo lasciato così lo scorso luglio, subito protagonista all'Al-Hilal al Mondiale per Club. Dopo quattro anni all'Inter, Simone Inzaghi aveva raggiunto un'intesa biennale col club saudita affrontando immediatamente il nuovo torneo della Fifa: ottimo il 2° posto nel girone alle spalle del Real Madrid chiudendo da imbattuto. Addirittura clamoroso il 4-3 agli ottavi contro il Manchester City prima di cedere 2-1 al Fluminense semifinalista.
- Proprio così: nelle sue 33 partite tra tutte le competizioni, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi non ha ancora perso. Ma ci è andato vicino lo scorso 29 gennaio contro l'Al-Qadsiah di Retegui e allenato da Brendan Rodgers: 2-2 raggiunto al 90' grazie al pari di Al-Dawsari. Nelle ultime sei partite di campionato sono arrivati solamente due successi
- La squadra di Inzaghi aveva dovuto infilare 10 vittorie di fila e attendere il doppio passo falso dell'Al-Nassr per prendersi la vetta: un vantaggio 'bruciato' nell'ultimo mese in virtù di appena 10 punti raccolti su 18, mentre gli 8 successi consecutivi hanno permesso a Cristiano Ronaldo e compagni di effettuare il controsorpasso e riprendersi la leadership della classifica. Dal +7 a favore dell'Al-Hilal al -1: per l'ex Inter lo spettro ora di farsi scappare dalle mani un altro campionato!
- 4 pareggi nelle ultime 6, dicevamo. E il pari che ha costretto l'Al-Hilal a cedere il primo posto è arrivato contro l'Al-Ittihad, oggi allenato dall'ex Milan Sergio Conceiçao. Malcom dopo 5 minuti ha portato in vantaggio la squadra di Inzaghi, poi l'espulsione al 9' di Kadesh sembrava aver definitivamente indirizzato la partita e invece, nella ripresa, in 10 c'è stato l'1-1 dell'ex Roma Aouar. E l'Al-Nassr ne ha approfittato con un poker ai danni dell'Al-Hazem: doppietta di CR7, salito a quota 964 gol in carriera
- Simone Inzaghi sta, comunque, convincendo in Arabia. Prendete il cammino della sua squadra nella Champions League asiatica, dove la prima fase l'ha vista raccoglie 7 vittorie e 1 pareggio: ora il doppio confronto negli ottavi contro l'Al-Sadd di Firmino, già battuto 3-1 nel girone. E poi c'è la Coppa d'Arabia: è già in semifinale dopo tre turni superati
- La fortissima coppia interista e il nuovo duo all'Al-Hilal: sono loro i migliori marcatori stagionali, rispettivamente 14 gol per Marcos Leonardo e 9 per Darwin Nunez arrivato dal Liverpool per 53 milioni di euro. A quota 9 reti anche Ruben Neves, lo stesso numero a cui ha contribuito una vecchia conoscenza della Serie A...
- Una volta avversari nel derby di Milano, oggi insieme all'Al-Hilal. Ceduto dal Milan per 25 milioni di euro, il terzino francese ha già messo insieme 7 gol e 2 assist nelle sue 29 presenze stagionali
- Un attacco incredibile che si è rinforzato a gennaio con l'arrivo, a parametro zero dall'Al-Ittihad, di Karim Benzema. E il francese si è presentato nel migliore dei modi, realizzando una tripletta personale nella sua prima partita con la nuova maglia. "L'Al-Hilal è una squadra superba, con una grande storia e molti trofei - ha detto il giorno del suo arrivo -. È come il Real Madrid, ma in Asia".
- Già, perché nel dream team di Inzaghi non c'è solo Theo. Sergej Milinkovic-Savic ha già segnato 7 gol, uno anche per Kalidou Koulibaly, mentre nell'ultima sessione di mercato è arrivato Pablo Marí dalla Fiorentina. Chi sfiorò l'Italia e la Roma nel 2018 fu Malcom (8 reti), poi destinato al Barcellona. E tra i pali gioca un idolo del Marocco come Yassine Bounou