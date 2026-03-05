Milan, le ultime news sulla formazione in vista del derby contro l'Inter
-3 al derby e il dubbio per Allegri è soprattutto a sinistra: Bartesaghi non è al top, ma presto potrebbe tornare in gruppo. Giocherà lui o Estupiñan? Attenzione anche all'ipotesi del classe 2005 come alternativa tra i tre centrali (dove il Milan è un po' corto). Fofana la spunterà su Jashari e Ricci. In attacco Pulisic con Leao: le probabili in vista del derby di domenica sera
- Portiere: MAIGNAN
- Difensore centrale di destra: TOMORI
- Difensore centrale: DE WINTER
- Difensore centrale di sinistra: PAVLOVIC
- Esterno destro: SAELEMAEKERS
- Mezzala destra: FOFANA
- Centrocampista centrale: MODRIC
- Mezzala sinistra: RABIOT
- Esterno sinistro: ESTUPIÑAN
- Attaccante: PULISIC
- Attaccante: LEAO
- Bartesaghi non è al top, ma gli esami hanno escluso lesioni: potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo venerdì o sabato e, in questo caso, salirebbe il ballottaggio con Estupiñan
- Allegri potrebbe comunque puntare sull'ecuadoriano titolare per avere Bartesaghi come alternativa tra i tre di difesa, dove il Milan è un po' corto
- Gabbia ko
- Fofana vincerà il ballottaggio con Jashari e Ricci
- In attacco Pulisic con Leao