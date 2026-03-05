 Milan, le ultime news sulla formazione in vista del derby contro l'Inter | Sky Sport
Milan, le ultime news sulla formazione in vista del derby contro l'Inter

-3 al derby e il dubbio per Allegri è soprattutto a sinistra: Bartesaghi non è al top, ma presto potrebbe tornare in gruppo. Giocherà lui o Estupiñan? Attenzione anche all'ipotesi del classe 2005 come alternativa tra i tre centrali (dove il Milan è un po' corto). Fofana la spunterà su Jashari e Ricci. In attacco Pulisic con Leao: le probabili in vista del derby di domenica sera

