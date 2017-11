Insigne ci sarà

I problemi di classifica sono da superare: la buona notizia arriva da Insigne che sembrava in dubbio. L'esterno offensivo, che ha deliziato tutti contro il Milan sarà in campo. In difesa, con Koulibaly squalificato e Ghoulam come sappiamo infortunato: ecco Chiriches (ancora una volta preferito a Maksimovic), a sinistra dovrebbe essere dirottato Hysaj, con Maggio a destra e Mario Rui pronto a tornare in panchina dopo la partita giocata da titolare contro il Milan. In mezzo al campo Hamsik ovviamente ci sarà, ma con lui dovrebbe giocare dal primo minuto la coppia Diawara-Zielinski (come sappiamo Sarri li fa giocare quasi sempre insieme), con Jorginho e Allan verso la panchina. In avanti, nessun dubbio: Callejon-Mertens-Insigne.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Chiriches, Albiol, Hysaj; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri