Da non perdere oggi alle 21 la semifinale di ritorno di Champions League con l'Arsenal impegnato in casa contro l'Atletico Madrid: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani. Inviati Filippo Benincampi e Giovanni Guardalà. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita- dalle 20 e dalle 23- con Champions League Show , con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Faouzi Goulham, Alessandro Del Piero e Mario Giunta. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party , mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta.

I numeri di Arsenal e Atletico Madrid

L'Arsenal è imbattuto contro l'Atletico Madrid in Champions League, dopo aver vinto 4-0 all'Emirates e pareggiato 1-1 al Riyadh Air Metropolitano Stadium in questa stagione. Solo altri due allenatori sono rimasti imbattuti nelle loro prime tre sfide contro Diego Simeone nella competizione: Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri (tre ciascuno). Non avendo vinto nei due confronti stagionali contro l'Arsenal (1N, 1P), l'Atletico Madrid potrebbe non ottenere alcun successo in almeno tre sfide stagionali contro una singola avversaria per la prima volta dal 2022/23, contro il Real Madrid (1N, 2P). L'Arsenal è imbattuto nelle ultime otto gare contro squadre spagnole in Champions (7V, 1N). L'Atletico Madrid ha perso sei delle ultime sette trasferte contro squadre inglesi in Champions League (1V), incluse tutte le ultime quattro. La sconfitta all'Emirates Stadium di questa stagione (0-4 nell'ottobre 2025) rientra tra le loro sconfitte con il più ampio margine in Coppa dei Campioni/Champions League, a pari merito con altri cinque ko con quattro gol di scarto. Quando ha evitato la sconfitta in trasferta nell'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/ Champions League, l'Arsenal ha superato il turno in otto dei dieci precedenti, inclusi tutti gli ultimi cinque. L'Arsenal punta a raggiungere la sua prima finale di Champions dal 2006; nel caso ci riuscisse, si tratterebbe dell'attesa più lunga tra due finali di Coppa dei Campioni/Champions League per una squadra nella competizione dall'Atletico Madrid nel 2014 (40 anni), e la più lunga per una formazione inglese dal Liverpool nel 2005 (20 anni anche in tal caso). L'Atletico Madrid potrebbe raggiungere la finale di Champions League per la terza volta sotto la guida di Diego Simeone (dopo il 2014 e il 2016). L'Arsenal ha perso solo due delle ultime 23 partite di Champions (17V, 4N), entrambe contro i campioni in carica del PSG (entrambe le semifinali della scorsa stagione). I Gunners sono ancora imbattuti nell'edizione attuale (13 gare - 10V, 3N) e potrebbero arrivare a 14 partite consecutive senza sconfitta per la prima volta nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League.