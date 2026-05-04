Martedì 5 e mercoledì 6 maggio, su Sky e in streaming su NOW , le semifinali di ritorno di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio, le semifinali di ritorno della massima competizione europea per club, su Sky e in streaming su NOW. Martedì alle 21.00 il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atlético Madrid, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Mercoledì, sempre alle 21.00, appuntamento con Bayern Monaco-PSG: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.