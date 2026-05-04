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Champions League, il calendario e gli orari delle semifinali

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Martedì 5 e mercoledì 6 maggio, su Sky e in streaming su NOW, le semifinali di ritorno di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

ARSENAL: 13 PARTITE SENZA KO

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio, le semifinali di ritorno della massima competizione europea per club, su Sky e in streaming su NOW. Martedì alle 21.00 il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atlético Madrid, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Mercoledì, sempre alle 21.00, appuntamento con Bayern Monaco-PSG: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

 

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti, martedì, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Alessandro Costacurta insieme a Faouzi Gouhlam e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Champions League, le semifinali di ritorno su Sky e NOW

Martedì 5 maggio

  • alle 21.00: ARSENAL-ATLETICO MADRID su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani. Inviati Filippo Benincampi e Giovanni Guardalà

Gli studi del martedì

  • dalle 20.00, dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Faouzi Goulham, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
  • da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Faouzi Goulham, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
  • all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

Mercoledì 6 maggio

Gli studi del mercoledì

  • dalle 20.00, dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Faouzi Goulham, Paolo Di Canio e Mario Giunta
  • da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Faouzi Goulham, Paolo Di Canio e Mario Giunta
  • all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

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