Dove vedere Bayern Monaco-Psg

Da non perdere oggi alle 21 la semifinale di ritorno di Champions League con Bayern Monaco-Psg: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita- dalle 20 e dalle 23- con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Faouzi Goulham, Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta.

I numeri di Bayern Monaco e Psg

Il 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nell'andata è stata la semifinale di Coppa dei Campioni/UCL con più gol segnati dal 6-3 dell'Eintracht Francoforte contro i Rangers nella stagione 1959-60. Considerando gare di andata e ritorno, il record di gol in una semifinale nelle principali competizioni europee appartiene proprio a quel confronto tra Francoforte e Rangers (16), terminato 12-4 in aggregato per la squadra tedesca. Nella storia della Champions League, solo una squadra ha segnato cinque gol in una partita a eliminazione diretta venendo poi eliminata nel doppio confronto: il Manchester City contro il Monaco negli ottavi di finale della stagione 2016-17 (5-3 all'andata, 1-3 al ritorno, eliminazione per la regola dei gol in trasferta). Sebbene il Bayern Monaco abbia ribaltato uno svantaggio nella gara di andata in quattro delle 16 occasioni precedenti in Champions League (dal 1992-93), ciò è avvenuto solo negli ottavi (tre volte) e nei quarti di finale (una volta). In cinque precedenti semifinali in cui ha perso l'andata, il club bavarese è sempre stato eliminato. Il Psg ha perso più partite in trasferta contro il Bayern Monaco (5) che contro qualsiasi altro avversario in Coppa dei Campioni/Champions League. Le due squadre con il miglior attacco in questa edizione di Champions sono il Psg (43 gol) e il Bayern Monaco (42). Il record di gol segnati in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UCL (dal 1955) appartiene al Barcellona, con 45 reti nel 1999-2000. Solo il Real Madrid (18) ha raggiunto più finali di Coppa dei Campioni/Champions League del Bayern Monaco, che punta alla sua dodicesima finale (attualmente è a quota 11, a pari merito con il Milan). Il Psg, invece, potrebbe diventare la squadra francese con più presenze in finale (3) in Coppa dei Campioni/Champions League. Il Bayern Monaco ha segnato 20 gol in cinque partite a eliminazione diretta nella Champions 2025-26, con una media di quattro gol a partita che è la più alta di sempre in questa fase dal 1992-93. Il Psg, invece, ha realizzato 22 reti in sette gare.