Arsenal-Atl. Madrid, ascolti da 'finale' su Sky

Ooltre 1 milione 145 mila spettatori medi per la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal a Atletico Madrid. Ancora una volta è il miglior match senza italiane nella competizione dopo la finale del 2022 Liverpool-Real Madrid. In 326 mila per il postpartita di Champions League Show. Su skysport.it sono stati 200 mila gli utenti unici, con 563 mila pageviews e 168 mila video views

Ottimi ascolti per la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid nella Casa dello Sport di Sky. Ieri, il match che ha visto i Gunners conquistare la finale di Budapest – dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 145 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 5,73% di share* e 2 milioni 106 mila spettatori unici**. Picco fasi finali dell’incontro, con 1 milione 376 mila spettatori medi complessivi in total audience*.

Ancora una volta il miglior match senza italiane nella competizione dopo la finale del 2022

È ancora una volta il miglior match senza squadre italiane in Champions League su Sky degli ultimi 4 anni, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid. Ottimi anche i dati di Champions League Show, il programma condotto da Federica Masolin, che nel postpartita ha cumulato 326 mila spettatori medi complessivi in total audience * e il 2,4% di share*. Su skysport.it sono stati 200 mila gli utenti unici, con 563 mila pageviews e 168 mila video views. Sui canali social ufficiali di Sky Sport le performance hanno registrato 500 mila interazioni e 4 milioni video views. La social TV Audience ha raccolto 4,4 milioni di interazioni.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go