Psg, infortunio alla coscia per Hakimi: salterà il ritorno con il Bayern Monacopsg
Assenza pesante per Luis Enrique in vista del ritorno di Champions, sul campo del Bayern: non ci sarà Hakimi, out per un infortunio alla coscia destra. Ko per diverse settimane anche Chevalier
L'infortunio accusato a pochissimi minuti dal termine, con i cambi già esauriti e il Psg costretto a chiudere praticamente in 10, non faceva presagire nulla di buono. L'esito degli esami ha confermato le negative sensazioni: Hakimi non sarà a disposizione per il ritorno della semifinale di Champions. Come riportato dal comunicato del Psg, infatti, il terzino marocchino, "a seguito di un infortunio alla coscia destra, subito durante la partita contro il Bayern Monaco, dovrà rimanere in cura per le prossime settimane". È il secondo serio stop per l'ex Inter, rimasto fermo già oltre due mesi per un problema alla caviglia.
Infortunio anche per Chevalier
Hakimi non sarà l'unica assenza tra i giocatori di Luis Enrique nella trasferta in Germania. Nella nota ufficiale dei parigini, infatti, si registra che anche "Lucas Chevalier ha riportato un infortunio alla coscia destra questa mattina durante l'allenamento e rimarrà sotto trattamento per le prossime settimane". Il portiere, acquistato in estate al posto di Donnarumma, ha perso il posto dallo scorso febbraio a favore di Safonov.