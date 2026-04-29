L'infortunio accusato a pochissimi minuti dal termine, con i cambi già esauriti e il Psg costretto a chiudere praticamente in 10, non faceva presagire nulla di buono. L'esito degli esami ha confermato le negative sensazioni: Hakimi non sarà a disposizione per il ritorno della semifinale di Champions. Come riportato dal comunicato del Psg, infatti, il terzino marocchino, "a seguito di un infortunio alla coscia destra, subito durante la partita contro il Bayern Monaco, dovrà rimanere in cura per le prossime settimane". È il secondo serio stop per l'ex Inter, rimasto fermo già oltre due mesi per un problema alla caviglia.