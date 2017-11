Le scelte di Di Francesco

La prima notizia in chiave formazione arriva dalla lista dei convocati, nella quale non è stato inserito Alessandro Florenzi a causa di una leggera infiammazione al ginocchio sinistro rimediata nella serata del derby contro la Lazio. Quello dell'esterno giallorosso non è il ginocchio operato e la sua situazione non preoccupa lo staff sanitario giallorosso, che però ha consigliato a Di Francesco di non convocare il numero 24 giallorosso. Al suo posto dunque ci sarà Bruno Peres, naturale sostituto nel ruolo di terzino destro. A sinistra confermatissimo Kolarov, mentre in mezzo Juan Jesus potrebbe concedere un turno di riposo a uno tra Manolas e Fazio. A centrocampo tornerà certamente titolare Pellegrini che ha riposato contro la Lazio: se Nainggolan dovesse recuperare a pieno dai vari acciacchi fisici che lo avevo messo in discussione anche alla vigilia del derby, allora il belga giocherà e il centrocampista ex sassuolo prenderà il posto di Strootman. Altrimenti, Nainggolan in panchina e Pellegrini titolare insieme all'olandese. In avanti Dzeko non si tocca e Perotti è in grande forma: unico posto libero dunque quello di esterno destro che dovrebbe essere preso da Gerson, già utilizzato da Di Francesco nella trasferta di Londra contro il Chelsea.