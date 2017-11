Insigne: "Crediamo nella qualificazione"

Decisivo anche questa sera, come accade ormai sempre più spesso. Lorenzo Insigne trascina il Napoli, un gol bellissimo del talento azzurro a sbloccare il match contro lo Shakhtar Donetsk: un capolavoro che apre poi la strada al 3-0 finale in favore della formazione allenata da Maurizio Sarri, che grazie a questo successo continua ancora a credere al passaggio del turno in Champions League. "Sapevamo che era importante fare risultato, ce l'abbiamo messa tutta e ne è valsa la pena: i sacrifici vengono ripagati. Continuiamo a crederci: non dipende solo da noi, ma l'importante è che cominciamo a vincere in Olanda, poi vedremo se il City batterà lo Shakhtar. Sappiamo che è difficile, ma noi dobbiamo fare il nostro", le parole di Lorenzo Insigne subito dopo il fischio finale del match. "Problemi al ginocchio? Un leggero fastidio, ma non sono mai stato in dubbio. Gli elogi di Sarri? Fanno piacere: dal primo giorno che è arrivato mi ha dato fiducia e io cerco solo di ricambiarla con prestazioni, gol e gli assist. Ha detto che non mi terrebbe mai fuori? Se ha detto queste parole lo ringrazio e continuerò a mettermi a sua disposizione come ho sempre fatto", ha concluso il talento del Napoli Insigne.