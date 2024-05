Nel video tratto dal post partita di Bayer-Real su Sky Sport, Del Piero commenta così il 2-2: "Il Real ha la capacità di fare la differenza negli episodi, grazie alla fantasia dei suoi talenti". Interviene Capello che ironizza: "Sei un eretico! Non troverai spazio come allenatore se dici queste cose: esistono gli schemi, non le capacità...". E Cambiasso: "Sarai chiamato ‘gestore’...". "Cuchu, devo ancora cominciare e già rompi le scatole?", la replica diventita di Alex

