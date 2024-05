L’ex difensore del Liverpool, opinionista fisso della Cbs insieme a Micah Richards e Thierry Henry nella trasmissione condotta da Kate Abdo che racconta la Champions League in Usa, ha passato una notte speciale da "inviato" a Dortmund dove i tedeschi del Borussia hanno affrontato il Psg nell’andata delle semifinali. L’entusiasmo del muro giallo e qualche birra hanno trasformato la sua serata in un vero e proprio show tra cori, nuove amicizie e interviste post partita DORTMUND-PSG 1-0, GOL E HIGHLIGHTS

C’è un protagonista speciale nella semifinale d’andata di Champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain: è l’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher, opinionista per la Cbs. L’inglese è diventato l'attrazione principale dello show e l'ha fatto a modo suo nel prepartita, durante e dopo il match vinto dai tedeschi grazie al gol di Fullkrug. Carragher è infatti opinionista fisso insieme al connazionale Micah Richards e a Thierry Henry della trasmissione statunitense condotta da Kate Abdo, che racconta la Champions League con toni leggeri e molto divertenti proprio grazie ai tre ex campioni. La sua simpatia, il suo accento “scouse” di Liverpool e qualche birra (saranno otto alla fine) hanno trasformato la serata di Carragher in un vero e proprio show. vedi anche Gli highlights di Borussia Dortmund-PSG 1-0

"I tifosi del Borussia mi amano, mi sento uno dei Beatles" La lunga notte di Jamie Carragher da "inviato" Cbs a Dortmund inizia ben prima del fischio d’inizio, quando l’ex leggenda dei Reds incontra le migliaia di tifosi che stanno per entrare allo stadio e che non impiegano molto a riconoscerlo. "Dov’è la mia sciarpa, voglio una sciarpa", dice Carragher mentre i fan scattano selfie. "Loro mi amano, mi sento come uno dei Beatles", afferma poi scherzando e accettando molto volentieri non solo la sciarpa giallonera ma anche la prima di tante birre offerte dai tifosi del Borussia… leggi anche Ranking Uefa: il Borussia consolida la top 10

I cori e il feeling con il muro giallo Dopo il bagno di folla fuori dallo stadio, Carragher decide di seguire la partita all’interno del leggendario muro giallo, la curva del Borussia Dortmund, una delle poche che reggono il paragone con la sua adorata Kop di Anfield a Liverpool. Il feeling è immediato: Jamie partecipa ai cori, esulta con i tifosi tedeschi e anche in curva non possono mancare le birre…Lo stesso Micah Richards, in studio sottolinea: "Forse ne ha bevute un po’ troppe…". A fine serata proprio Carragher ammetterà: "Me ne hanno fatte bere otto..." leggi anche Primo round al Borussia: Fullkrug batte 1-0 il Psg

"È stato fantastico, ho sempre voluto farlo" Dopo la partita, Carragher raggiunge la postazione tv già occupata dall’altro inviato Cbs, l’ex portiere del Manchester United Peter Schmeichel, e racconta la sua esperienza da tifoso nel muro giallo del Borussia Dortmund: "Ho un nuovo gruppo di amici, sarò uno di loro, un abbonato e potrei non tornare più in Inghilterra", dice l’ex Liverpool, che poi aggiunge: "È stata un’esperienza fantastica, non solo perché l’ho fatta per la tv, ma da tifoso del calcio. Ho sempre voluto farla, ci sono riuscito oggi ed è stato magnifico". leggi anche La Germania festeggia: avrà 5 squadre in Champions

L’intervista "allegra" con Jadon Sancho Non potevano mancare le interviste post partita che Jamie Carragher ha fatto, insieme al più sobrio ex “nemico” dello United Schmeichel, ai calciatori delle due squadre. Tra le più divertenti c’è quella al connazionale Jadon Sancho. Carragher, visibilmente "allegro" dopo le numerose birre, ammette: "Ho visto la partita dal muro giallo, c’è una grandissima atmosfera ma la visibilità non sempre è delle migliori, credo tu abbia giocato bene…", suscitando le risate degli opinionisti presenti in studio, tra cui Alex Del Piero. "Tutte le altre tv hanno sentito le nostre interviste", dirà poi Schmeichel alla conduttrice visibilmente divertita. "Dici che sono stato troppo rumoroso?", la risposta di Carragher... leggi anche Hummels e Sancho i migliori: voti di Borussia-PSG