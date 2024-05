Dove vedere Borussia Dortmund-Psg

I numeri di Borussia Dortmund e PSG

Il Borussia Dortmund ha vinto solo uno dei sei match contro il PSG in tutte le competizioni (3 pareggi, 2 sconfitte), battendolo per 2-1 nell'andata degli ottavi di finale della Champions League 2019-20, prima di essere eliminato per 3-2 in base al risultato aggregato. Il Paris Saint-Germain non ha mai vinto in trasferta contro il Borussia Dortmund, perdendone una e pareggiandone due su tre, compreso un pareggio per 1-1 nella fase a gironi di questa Champions League. È la prima volta che due squadre si incrociano nella fase a gironi e nelle semifinali in una singola edizione della competizione da quando, nel 2012-13, si affrontarono Real Madrid e Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund disputa le semifinali di Champions League per la quarta volta; ha raggiunto la finale in due delle tre precedenti occasioni (1996-97 e 2012-13), con l'unica eliminazione in questa fase avvenuta nel 1997-98 contro il Real Madrid. Il Paris Saint-Germain si è qualificato per la quarta volta in semifinale in Champions League: i francesi hanno sempre perso le due precedenti sfide con andata e ritorno in questa fase della competizione (contro il Milan nel 1994/95 e il Manchester City nel 2020/21), anche se hanno battuto il Lipsia nella gara a sfida unica del 2019/20. Il Borussia Dortmund è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Champions League (6 vittorie, 4 pari), la più lunga serie di imbattibilità nella competizione per i tedeschi. Solo tre squadre sono attualmente imbattute in casa da più tempo: Manchester City (31), Bayern Monaco (15) e Real Madrid (12). Kylian Mbappé ha segnato otto gol in questa stagione di Champions League e non ha mai fatto meglio in una singola edizione del torneo (otto anche nel 2020-21). Il francese è inoltre a soli due gol dal diventare il nono giocatore a segnare 50 gol in Champions League.