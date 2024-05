Nel post partita di Bayern Monaco-Real Madrid, Muller sta commentando il pareggio per 2-2 in diretta con lo studio di CBS. A un certo punto si blocca perché davanti a lui arriva un giocatore del Real: “Tchouaméni sta ascoltando le tattiche per la prossima partita", dice sorridendo il tedesco, che poi stringe la mano al francese, suo avversario a centrocampo

BAYERN-REAL MADRID 2-2: GLI HIGHLIGHTS