Il calcio è spesso teatro di spettacoli fuori dal comune. La sfida di Champions League tra Siviglia e Liverpool può essere certo classificata tra questi: Reds in vantaggio per 0-3 a fine primo tempo, match terminato poi 3-3. E, in virtù di questo risultato, nel Girone E è ancora tutto da decidere per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. In scena al Sanchez Pizjuan una rimonta che ha del clamoroso, quasi unica nella storia delle coppe europee. A tenere in vita la squadra andalusa ci ha pensato Wissam Ben Yedder, attaccante arrivato due estati fa dal Tolosa e già miglior marcatore della storia del club in Champions con 8 reti. Doppietta per lui in meno di dieci minuti (tra il 50' e il 60'), completata poi dal gol allo scadere di Guido Pizarro. Il francese, dopo la gara, ha scavato nella sua memoria e ha riportato a galla un altro dei momenti più incredibili della storia recente del calcio europeo, con protagonista - curiosamente - proprio il Liverpool: "Spero che il Milan abbia visto" ha infatti scritto Ben Yedder su Twitter, alludendo alla celebre - e amara, per i tifosi rossoneri - notte della Finale di Istanbul 2005, quando la squadra di Ancelotti, in vantaggio per 3-0 a fine primo tempo, fu rimontata (e poi battuta ai rigori) proprio dal club inglese. Seppure di tutt'altro peso, il match di Siviglia ha ricordato, a parti invertite, quel 25 maggio, poi vendicato dal Milan appena due anni dopo ad Atene.