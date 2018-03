Bayern-Besiktas, il migliore in campo è il gatto. La sua invasione diventa virale

Dopo l'annuncio del rinnovo fino al 2020 con la Yamaha, a Losail Valentino Rossi insieme agli altri big (Dovizioso, Marquez, Vinales, Iannone e Zarco) sarà protagonista in conferenza stampa. Ma non solo: alle 16 sarà in diretta a Paddock Live Show. Potrete seguire tutto in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD (canale 208). Il via della gara di MotoGP in Qatar domenica alle 17



UFFICIALE: ROSSI IN YAMAHA FINO AL 2020

GP QATAR, LA GUIDA TV