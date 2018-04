Rigore di Benatia, cosa sarebbe successo col Var

Rigore non da Var

Si è discusso molto su cosa sarebbe successo se ci fosse stato il Var, secondo Fontani non sarebbe cambiato granché: "Un’altra certezza è che non è questo un rigore da Var. Secondo il protocollo, il Var interviene per correggere errori chiari e in questa situazione, sia in caso di rigore dato o meno, non è un errore chiaro a meno che non viene confessato dall’arbitro. Se il direttore di gara comunica al Var di non aver visto nulla o dà una descrizione errata, siamo in presenza di una svista e il Var interviene. Se l’arbitro prende una decisione senza dire nulla in una situazione come questa, un Var non prende mai l’iniziativa di intervenire per correggerlo".