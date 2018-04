L'uomo copertina della vittoria del Liverpool contro la Roma ad Anfield è stato Salah, proprio il grande ex in campo ad Anfield: "E' vero, io l'ho venduto, ma costretto dai vincoli Uefa" spiega il ds giallorosso Monchi, intervenuto nella trasmissione 'El Transistor' su 'Onda Cero'. "E' che l'anno scorso siamo stati costretti a vendere entro il 30 giugno e se non lo avessimo fatto oggi non saremmo in semifinale di Champions. I nostri conti erano sotto un ferreo controllo dell'Uefa, quando sono arrivato io c'era un'offerta di 30 milioni per Salah, ma poi con i bonus siamo saliti a 50, insomma abbiamo fatto il massimo che potevamo in quel momento", aggiunge. Il mercato è scoppiato per via delle astronomiche valutazioni di Neymar, Mbappè, Dembelè e, ultima in ordine di tempo, di Coutinho: "Non mi aspettavo che il mercato impazzisse. Salah sta disputando una stagione fantastica, quindi complimenti al Liverpool per l'affare fatto, ma noi non avevamo scelta. In ogni caso questo giocatore non è una scoperta, conosciamo il suo valore, lo conoscevo anche quando ero al al Siviglia e lui quando giocava con la Fiorentina mi aveva fatto soffrire".