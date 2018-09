Precisazione

Dunque i toni smorzati dallo stesso DG della Stella Rossa, che con le sue dichiarazioni ha voluto stemperare un clima che per lo svizzero sarà sicuramente infuocato: “Non riesco a immaginare che un albanese possa giocare con la Stella Rossa - ha detto ancora Terzic -. La Stella Rossa è sempre stato un club serbo, non come il Partizan che era jugoslavo”. Ma soprattuto: “Come club calcistico noi trattiamo gli avversari tutti quanti alla stessa maniera, non dobbiamo affrontare né il passato di ognuno né la storia in generale. La Stella Rossa deve fare tutto ciò che è in suo potere per far sentire a Shaqiri che è venuto qui soltanto a giocare a calcio. E deve fare in modo di proteggerlo da situazioni sgradevoli”.