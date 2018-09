Milan-Barcellona 4-0

Finale 1993/1994

Il 18 maggio 1994 è il giorno della festa annunciata, in casa Barça: i catalani vinceranno la Coppa. Non è un presentimento: lo sanno. Il più convinto di tutti è l’allenatore Cruijff, che non ha paura di farsi immortalare con la Coppa prima ancora che la finale sia stata giocata. «Il calcio siamo solo noi, l’Europa deve incoronarci: il mondo ha bisogno di veder trionfare il gioco offensivo e spettacolare di cui siamo il simbolo», dice in conferenza stampa, mentre non si può certo dire che se la passi bene il Milan di Fabio Capello, che ha sì vinto lo scudetto, ma sembra ormai al termine del suo ciclo vincente e per la finale di Champions è privo di Baresi e Costacurta, squalificati. Contro Romario sembra non esserci storia, in effetti, e invece quando ti aspetti le magie del brasiliano ecco che spunta Massaro, doppietta, e poi Savicevic col suo magico pallonetto, e infine il tanto “bistrattato” (da Cruijff) Desailly: 4-0 finale, inaspettato e bellissimo.