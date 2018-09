Nainggolan: "Vittoria meritata"

Anche Radja Nainggolan ha voluto dire la sua. Il centrocampista non è ancora al top della forma, ma sta lavorando per tornare al 100%. Ai suoi livelli: "E' una vittoria meritata, abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo giocato un grande calcio, nel secondo abbiamo preso un gol un po' sfortunato. Nelle ultime due o tre partite avevamo fatto bene il primo tempo e poi avevamo un po’ mollato nella ripresa". Continua il Ninja: "Bisogna avere più continuità, continuare così, era un momento delicato e rimane tale. Dobbiamo vincere anche in Serie A". Nainggolan crede nella sua Inter: "Abbiamo una squadra forte, possiamo soltanto migliorarci perché siamo all’inizio del campionato però bisogna fare punti sempre, non solo in Champions League". Come sta il Ninja? "Sto lavorando - dice sempre su Sky Sport a fine gara - Non ho fatto la preparazione, ho perso molto, sto cercando di mettermi al meglio della forma, con la continuità posso soltanto migliorare. Mi sento sempre meglio".

Perisic: "Grande gara, ora testa al campionato"

Un commento anche da parte del croato: "Vittoria importante, ora giochiamo in trasferta contro il PSV. Poi ci sono le due gare contro il Barcellona. La prima gara era importantissima, abbiamo fatto bene, abbiamo lottato fino all’ultimo minuto e dimostrato carattere. Dopo aver subito gol, negli ultimi 20' abbiamo provato il tutto per tutto e abbiamo vinto. Era la prima volta in Champions per il 50% dei nostri giocatori e quindi non era facile. Vincere è stato importante, vogliamo fare bene in Serie A e superare il girone".