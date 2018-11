Per una sera, al posto dei gelati e delle patatine, sarà meglio vendere i taralli a San Siro. Inter-Barcellona è una partita che richiama tifosi da tutto il mondo (saranno presenti spettatori provenienti da 27 nazioni diverse). Ma soffermandoci solo sulle regioni d’Italia, scopriamo che i pugliesi sono i fedelissimi del tifo nerazzurro. Se escludiamo infatti il pubblico della Lombardia (che per ovvi motivi logistici è in maggioranza), la regione italiana con più spettatori al Meazza sarà proprio la Puglia. Poca importa per i quasi 900 chilometri (894 km, per la precisione) che separano la Puglia dallo stadio di Milano. L’amore per l’Inter riduce le distanze, portando il popolo nerazzurro in massa a sostenere la squadra di Luciano Spalletti in un match così suggestivo. Nel dato, naturalmente, incide anche la "colonia" pugliese che vive a Milano, una tra le regioni più rappresentate in Lombardia. Il risultato si ripete anche dando un’occhiata alle statistiche degli Inter Club: dopo la Lombardia, la regione con più soci di Inter Club presenti a San Siro per Inter-Barcellona sarà la Puglia (mille soci).