Juve e Napoli eliminate: solo l'Inter ai playoff. Tutte le qualificate

YOUTH LEAGUE

Sono arrivati i verdetti ufficiali dopo la sesta e ultima giornata di Youth League, la Champions League delle formazioni primavera: Juventus eliminata dopo il pareggio per 2-2 contro il Pafos, fuori anche il Napoli battuto 3-0 dal Benfica. L'Inter è l'unica italiana ad avanzare ai playoff: ecco tutte le squadre qualificate

JUVE-PAFOS LIVE

Con la sesta giornata, è terminata la prima fase di Youth League. L'unica italiana che si qualifica ai sedicisimi è l'Inter che ieri, martedì 9 dicembre, ha battuto 5-0 il Liverpool. Eliminata la Juventus di Padoin che ha pareggiato 2-2 contro il Pafos: i bianconeri avrebbero dovuto vincere con una rete di scarto per passare ai playoff. Finisce anche l'avventura del Napoli, che è stato battuto per 3-0 dal Benfica, e dell'Atalanta, uscita sconfitta per 3-1 contro il Chelsea. 

Youth League: la classifica finale e le squadre qualificate

Sono 22 le squadre qualificate dopo la fase campionato del percorso UEFA Champions League e tra queste c'è l'Inter che chiude in quattordicesima posizione. Le prime sei classificate giocheranno in casa e saranno abbinate alle squadre classificate dal 17° al 22° posto, mentre le squadre classificate dal 7° al 16° posto sfideranno le vincitrici del percorso Campioni nazionali. Non mancano le esclusioni eccellenti come Bayern Monaco, Arsenal e Newcastle.

  • Chelsea: 16
  • Benfica 15
  • Real Madrid: 15
  • Club Brugge: 15
  • Villarreal: 15
  • Athletic Bilbao: 14
  • Atletico Madrid: 13
  • Barcellona: 13
  • Tottenham: 12
  • Manchester City: 12
  • Borussia Dortmund: 12
  • Sporting Lisbona: 12
  • PSG: 11
  • Inter: 11
  • Ajax: 10
  • Liverpool: 10
  • Bayer Leverkusen: 10
  • Monaco: 9
  • PSV: 8
  • Slavia Praga: 8
  • Eintracht Frankfurt: 7
  • Olympique Marsiglia: 7

A queste si aggiungono le vincitrici del terzo turno del percorso Campioni nazionali.

 

Quando ci sarà il sorteggio? Tutte le date da sapere

L'Inter scoprirà l'avversaria dei sedicesimi il 12 dicembre: saranno una gara unica che si giocherà il 3 o 4 febbraio. Il sorteggio della fase a eliminazione diretta sarà il 6 febbraio. Gli ottavi di finale si giocheranno il 24/25 febbraio, i quarti il 17/18 marzo, le semifinali il 17 aprile al Colovray Sports Centre di Nyon dove si giocherà anche la finale il 20 aprile.

