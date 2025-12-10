Sono arrivati i verdetti ufficiali dopo la sesta e ultima giornata di Youth League, la Champions League delle formazioni primavera: Juventus eliminata dopo il pareggio per 2-2 contro il Pafos, fuori anche il Napoli battuto 3-0 dal Benfica. L'Inter è l'unica italiana ad avanzare ai playoff: ecco tutte le squadre qualificate

Con la sesta giornata, è terminata la prima fase di Youth League. L'unica italiana che si qualifica ai sedicisimi è l'Inter che ieri, martedì 9 dicembre, ha battuto 5-0 il Liverpool. Eliminata la Juventus di Padoin che ha pareggiato 2-2 contro il Pafos: i bianconeri avrebbero dovuto vincere con una rete di scarto per passare ai playoff. Finisce anche l'avventura del Napoli, che è stato battuto per 3-0 dal Benfica, e dell'Atalanta, uscita sconfitta per 3-1 contro il Chelsea.