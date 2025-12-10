Antonio Conte riconosce la brutta prova del Napoli a Lisbona: "Siamo stati generosi, ma senza qualità nelle giocate e brillantezza nelle scelte e nelle letture". Non ci sono comunque rimproveri per la sua squadra: "I ragazzi hanno dato tutto, senza togliere mai la gamba. Siamo corti e abbiamo giocato 48 ore dopo il Benfica in campionato. Domani darò un giorno libero"

Sconfitta netta del Napoli sul campo del Benfica. La situazione in classifica si complica, ma Antonio Conte non è arrabbiato con la sua squadra: "Non siamo stati brillanti dall'inizio, venivamo da una serie di partite con un grande dispendio di energie fisiche e mentali. Non a caso avevo parlato di energie in conferenza perché so che alla lunga qualcosa può venire meno. Loro sono stati più aggressivi, volevamo esserlo anche noi ma abbiamo subito sbagliato una pressione ed è subentrato timore. Nel primo tempo siamo stati lunghi, ma ci sta. Conoscevamo le difficoltà del campo ed è inevitabile pagare qualcosa giocando ogni tre giorni". Niente bastone, solo carota: "Domani i ragazzi avranno un giorno libero. Sono stati generosi fino alla fine, anche se la generosità non era unita alla brillantezza nelle scelte e alla qualità nelle giocate. Comunque non ho nulla da rimproverare, la squadra ha dato tutto".