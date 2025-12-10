Dove vedere Juventus-Pafos

Oggi alle ore 21 la Juventus affronta in casa il Pafos, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show in compagnia di Federica Masolin e dei suoi ospiti

Oggi alle ore 21 sesta giornata di Champions della Juve che affronta il Pafos, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi; inviati Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà. Diretta Gol con Federico Zancan. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Mario Giunta e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Federica Masolin in compagnia di Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta . Alle 21 (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Juventus e Pafos

Questa sarà solo la terza sfida tra una squadra italiana e una cipriota in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Juventus-APOEL Nicosia nel 1977-78 (primo turno) e Inter - Anorthosis Famagosta nel 2008-09 (fase a gironi). La Juventus ha vinto tutte le sei partite europee disputate contro squadre cipriote, con un punteggio aggregato di 25-3 e ha segnato almeno quattro gol in ognuno degli ultimi quattro match di questo tipo. Il Pafos ha affrontato una squadra italiana solo in un’occasione nelle competizioni europee, perdendo 3-2 in trasferta contro la Fiorentina in Conference League la scorsa stagione (novembre 2024). La Juventus ha pareggiato le due partite giocate all'Allianz Stadium in questa Champions League (4-4 contro il Borussia Dortmund e 1-1 contro lo Sporting): l'ultima volta che i bianconeri non hanno vinto in tre gare interne di fila nella competizione risale all'aprile 2018 (2N, 1P). La Juventus è una delle quattro squadre in questa Champions League ad aver sia segnato che subito almeno dieci gol (10 in entrambi i casi), insieme a Borussia Dortmund, Barcellona e Atlético Madrid. Inoltre, le partite della Juve nel torneo in corso hanno visto quattro gol realizzati dal 90° in avanti (tre a favore, uno contro), meno solo che in quelle disputate dal Borussia Dortmund (sei).

Entrambe le trasferte del Pafos in questa Champions League (contro Olympiakos e Kairat) sono terminate 0-0. Dal 1992-93, solo il Villarreal nel novembre 2005 ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle prime tre trasferte nella competizione.