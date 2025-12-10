Dove vedere Benfica-Napoli

Da non perdere oggi alle 21, la sesta giornata di Champions League con il Napoli impegnato in trasferta contro il Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Inoltre, appuntamento con ' Champions League Show ' dalle 18 alle 18.35 con Mario Giunta e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Federica Masolin in compagnia di Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta. Alle 21 (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Benfica e Napoli

Benfica e Napoli si sono incontrate quattro volte in competizioni europee – la squadra italiana ha vinto tre di queste quattro sfide (1P), inclusi entrambi i precedenti in Champions League (nella fase a gironi 2016-17). L'unica precedente trasferta del Napoli contro il Benfica in Champions League risale al dicembre 2016, quando vinse 2-1 sotto la guida di Maurizio Sarri nell'ultima partita della fase a gironi di quella stagione (2016-17). Questo sarà l'ottavo incrocio tra José Mourinho e Antonio Conte da avversari in panchina, il primo dalla finale di FA Cup del 2018 (vinta 1-0 dal Chelsea di Conte contro il Manchester United). Conte ha vinto quattro delle precedenti sette sfide contro Mourinho (2V, 1N). Alla guida del Benfica, José Mourinho ha vinto la sua prima partita in Champions League nella scorsa giornata (2-0 contro l'Ajax). L'ultima volta che l'allenatore ha ottenuto due successi consecutivi nella competizione è stato a novembre 2018 con il Manchester United (2-1 contro la Juventus, 1-0 contro gli Young Boys). Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite europee (1V, 1N) e per la prima volta nella sua storia potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Coppa Campioni/Champions League. Il Napoli ha perso ciascuna delle ultime quattro trasferte di Champions League, subendo 15 gol in queste quattro partite (3,8 a incontro) e non ha mai perso cinque trasferte consecutive in una competizione europea.