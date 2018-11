"Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma la virtù e il DNA dell'Inter sono questi, non si arrendono mai". Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde haì commentato così il pareggio contro i nerazzurri a San Siro. "Abbiamo fatto una grandissima partita in una bellissima atmosfera, volevamo arrivare qui per qualificarci da primi - ha detto l'allenatore blaugrana -. Ma la virtù dell'Inter è questa, riorganizzarsi nel finale è hanno vinto molte partite così. Col pari ci è per ora scappato il primato. Comunque siamo qualificati, da Milano vado via soddisfatto. Messi? Non volevamo rischiare", ha concluso Valverde.