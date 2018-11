Alla fine la sostanza non cambia. Autogol di Alex Sandro o di Bonucci? Fatto sta che la Juventus ha perso in casa la sfida di Champions League ma per i calciatori valgono anche le statistiche. Una rete inizialmente non chiara a tal punto che Uefa, Juventus e Manchester United presentavano versioni discordanti immediatamente dopo il vantaggio dei Red Devils. E proprio la pagina della Champions sul web aveva riportato Bonucci come autore dell'autorete. Un dubbio che tuttavia, in qualche modo, permane perché nel report che fa il sito della Champions l'autorete viene assegnata ancora Bonucci, ma nei punti chiave viene specificato che è Alex Sandro l'autore dell'autogol.