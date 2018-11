Uno sguardo fisso su Lindelöf per tenere le distanze e non finire in fuorigioco. Poi la lunga corsa alle sue spalle, la palla che cade a spiovente e il destro al volo - meraviglioso - che batte de Gea sul primo palo. Si è sbloccato così Cristiano Ronaldo in Champions con la maglia della Juve. Settimane di attesa, esaurite d'un tratto nella fredda serata torinese e nella partita che per il portoghese ha un significato del tutto diverso. E chi si aspettava che CR7 non avrebbe esultato contro la sua ex squadra, sarà rimasto deluso. Il portoghese, infatti, non poteva esimersi dal festeggiare la rete che dà il via al suo nuovo ciclo europeo e, soprattutto, sotto lo spicchio di tifosi che lo hanno convinto, a suon di applausi, ad invaghirsi del progetto bianconero qualche mese fa. E allora via con la classifica corsa sfrenata e poi... nessun salto e atterraggio a gambe divaricate. Ronaldo, infatti, ha variato il modo di esultare nel gol contro lo United: corsa interrotta e maglia alzata per mostrare gli addominali scolpiti.

Casuale? Nient'affatto. Questo modo di festeggiare non è altro che una dedica alla sua bellissima fidanzata, Georgina Rodriguez, come svelato dallo stesso cinque volte Pallone d'oro in un'intervista di qualche tempo fa a Chiringuito Tv. "La mia ragazza mi dice che sono figo quando esulto così, quindi lo faccio - disse CR7 -. Potrebbero sembrare esultanze studiate a tavolino, ma vi assicuro che sono del tutto spontanee. Quella in cui faccio il saltino e atterro a gambe larghe la feci la prima volta contro il Chelsea, quando vincemmo negli Stati Uniti. Lo stesso discorso vale per i miei capelli, la gente mi chiede come mai non variare taglio ogni tanto. Ma mi portano bene, dunque perché dovrei cambiare un taglio di capelli che portano fortuna?". La splendida rete di Cristiano è stata poi resa inutile, ai fini del risultato, dalla rimonta del Manchester nei minuti finali. Il risultato finale dello Stadium, quindi, avrà deluso i tifosi, mentre sarà rimasta sicuramente più contenta Georgina (e tutto il pubblico che ha ammirato i suoi addominali) per il bell'omaggio ricevuto dal fidanzato.