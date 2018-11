Napoli-Stella Rossa, le chiavi tattiche

Le mezzali della Stella Rossa controllavano i mediani del Napoli. Qui Causic esce sul movimento ad allargarsi di Fabian Ruiz (che lascia spazio alla salita di Mario Rui) perché Ben Nabouhane si orienta soprattutto proprio sul terzino portoghese. Il mediano Jovicic è pronto a fornire un sostegno seguendo il movimento incontro di Zielinski, che prova a ricevere alle spalle di Causic.

La fluidità del gioco del Napoli e delle sue combinazioni renderà estremamente ardua questa serie di marcature della Stella Rossa, che ha però dimostrato un'ottima organizzazione e intensità nelle scalate in entrambe le partite casalinghe di Champions. Anche contro il Liverpool la Stella Rossa è uscita con la porta inviolata. Al San Paolo, invece, probabilmente Milojevic riproporrà il 4-2-3-1 dell'andata che in fase difensiva ruoterà il triangolo di centrocampo in un 4-1-4-1, viste le maggiori capacità del Napoli a sfruttare tutto il campo in ampiezza a differenza del Liverpool che predilige un gioco verticale.

Le armi offensive a disposizione della Stella Rossa e risiedono prevalentemente in due giocatori, Marko Marin e Ben Nabouhane. Il tedesco di origini bosniache, ex Chelsea e Fiorentina, è forse uno dei più grandi talenti sprecati della sua generazione e ha un repertorio completo da cui Miljoevic può attingere liberamente: se schierato esterno sinistro, come all'andata, Marin si rende molto utile per le sue capacità nel puntare l'uomo, come trequartista centrale del 4-2-3-1 offensivo (come sembra essere la sua posizione nella partita di ritorno) invece può venire incontro ai difensori e ai centrocampisti per legare il gioco, può fare da rifinitore sul taglio degli attaccanti e può lui stesso chiamare la profondità scattando in avanti senza palla.

In fase di possesso Ben Nabouhane si comporta come una seconda punta, utile a dare più profondità rispetto sia a Boakye che a Pavkov, che sono due centravanti più statici e utili sulle palle alte (Boakye sembra il favorito). Ben Nabouhane accentra sistematicamente la sua posizione e questo movimento è favorito dalla grandissima spinta del terzino destro Stojkovic, che mancherà al San Paolo per infortunio. Ma per rendere pericolosa una squadra dalla fase offensiva non molto organizzata Milojevic probabilmente dirà nuovamente a Ben Nabouhane di aumentare il peso dell'attacco in zona centrale per sfruttare anche e soprattutto le rifiniture di Marin.