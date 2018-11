Tottenham-Inter, le chiavi tattiche

Nell’ultimo mese il Tottenham ha messo in fila cinque vittorie, tra cui quella decisiva contro il PSV Eindhoven in Champions, che ha tenuto vive le speranze di strappare all’Inter il secondo posto nel girone, e la più recente contro il Chelsea, una dimostrazione di forza andata anche oltre il 3-1 che ha interrotto l’imbattibilità della squadra di Sarri in Premier League. È insomma un brutto momento per affrontare gli “Spurs”, ma la buona notizia per i nerazzurri è che i tre punti di vantaggio in classifica permettono di giocare con due risultati su tre a disposizione: anche con un pareggio la qualificazione agli ottavi sarebbe assicurata.

Dopo aver bloccato sull’1-1 il Barcellona nell’ultimo turno, alla squadra di Luciano Spalletti tocca quindi superare un’ultima prova per andare oltre la fase a gironi. Uscire imbattuti da Wembley sarebbe un altro segnale di forza che consoliderebbe le ambizioni nerazzurre, specie in questo momento di forma straripante degli “Spurs”.

L’aggressività del Tottenham

Contro il Chelsea, Mauricio Pochettino ha ritrovato insieme dall’inizio i suoi quattro giocatori offensivi più importanti: Eriksen, Alli, Son e Kane. In stagione era capitato soltanto un’altra volta, nella vittoria fondamentale contro il PSV in Champions, e anche questo dà un’idea di quanto cambi il Tottenham in loro presenza. Contro la squadra di Sarri, Pochettino li ha però schierati in maniera inusuale rispetto alle abitudini. Eriksen ha occupato il ruolo di mezzala sinistra nel centrocampo a rombo, Alli ha invece giocato da trequartista dietro le due punte, che erano appunto Kane e Son.

La scelta di affrontare il Chelsea con il centrocampo a rombo era studiata innanzitutto per ostacolare il palleggio centrale dei “Blues”, con il trequartista Alli in marcatura su Jorginho e tre centrocampisti alle sue spalle a negare le verticalizzazioni verso la trequarti.

L’intensità del pressing ha schiacciato il Chelsea soprattutto nei primi venti minuti: il Tottenham era in già vantaggio per 2-0, grazie ai gol di Alli e Kane, ma lo scarto avrebbe potuto anche essere più ampio se Son fosse stato un po’ più freddo in un paio di occasioni. L’aggressività degli “Spurs” ha mandato in crisi anche una squadra dal possesso strutturato come quella di Sarri, incapace di costruire in modo pulito da dietro e di imporre la tipica manovra palleggiata.